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Вооруженные силы Украины (ВСУ) формируют ударную группу для наступления на юге Запорожской области. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Согласно имеющимся оперативным данным, режим Зеленского формирует ударную группировку для наступления на южном направлении, — сказал он.

По информации политика, речь идет о подготовке весеннего наступления на освобожденную часть области с целью выхода к побережью Азовского моря. ВСУ попытаются перекрыть сухопутный коридор в Крым и рассечь группировку войск России, цитирует Рогова РИА Новости.

Рогов также считает, что в городе Запорожье все больше нарастает недовольство киевским режимом. По его мнению, в украинских отрядах территориальной обороны все больше случаев неповиновения властям.

Этой весной Украина попытается устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

По мнению директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, Украине непременно нужно постараться «устроить громкую провокацию, о которой будут долго судачить».