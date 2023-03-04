Рогов заявил, что в Запорожье зреет бунт и недовольство против режима Зеленского

Фото: Минобороны РФ

В городе Запорожье все больше нарастает недовольство киевским режимом. Об этом в субботу, 4 марта, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— (Президент Украины Владимир — прим. «ВМ») Зеленский и его окружение проиграли битву за души и умы запорожцев. В городе зреет бунт и недовольство украинским режимом. Запорожцы негативно воспринимают все, что делает и говорит Зеленский, и ждут скорейшего освобождения, — сказал он.

По его словам, в украинских отрядах территориальной обороны все больше случаев неповиновения властям, передает РИА Новости.

2 марта Рогов сообщил, что ракета украинской ПВО упала на многоэтажный дом в Запорожье. По его словам, спасатели достали из-под завалов тела трех погибших, еще три человека были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Спасти удалось 11 человек, среди которых оказалась беременная женщина, также 17 человек эвакуировали. Ракета обрушила в многоэтажном доме три этажа, повредив десять квартир.

Кроме того, он рассказал, что диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки проникнуть в Запорожскую область под видом российских военнослужащих.