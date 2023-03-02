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Приметы и советы

Ракета украинской ПВО упала на многоэтажный дом в Запорожье

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Ракета украинской ПВО упала на многоэтажный дом в Запорожье
Фото: shutterstock

В Запорожье ракета украинской ПВО упала на многоэтажный дом, погибли несколько человек. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

— Минувшей ночью, когда наши ребята отрабатывали по военным объектам украинских боевиков, одна из ракет была сбита системой ПВО режима Зеленского, и эти две ракеты упали на многоэтажку. Сейчас разбираются завалы. Режиму Зеленского не жалко запорожцев, поэтому, охраняя свои военные объекты, они сбивают ракеты над жилыми домами, — сказал Рогов.

По его словам, спасатели достали из-под завалов тела трех погибших, еще три человека были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Спасти удалось 11 человек, среди которых оказалась беременная женщина, также 17 человек эвакуировали. Ракета обрушила в многоэтажном доме три этажа, повредив десять квартир.

Также Рогов сообщал, что диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки проникнуть в Запорожскую область под видом российских военнослужащих.

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