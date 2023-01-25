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Рогов: Уничтожено командование 128-й бригады ВСУ в Запорожской области

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Рогов: Уничтожено командование 128-й бригады ВСУ в Запорожской области
Фото: Минобороны РФ

Командование 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) было ликвидировано в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Теперь уже и в Запорожской области уничтожен командный пункт 128-й бригады, до этого у них командный состав не погибал, — передает слова Рогова ТАСС.

До этого Рогов заявил, что российская армия на пологовском участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области продвинулась в сторону города Гуляйполе.

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожья Евгений Балицкий рассказал, что ВСУ сосредоточили большую группировку на Запорожском направлении и готовятся к контрнаступлению. Он также добавил, что, по разным подсчетам, «это до 40 тысяч голов».

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин сообщил «Вечерней Москве», что укрепление позиций ВСУ в Запорожье свидетельствует о том, что украинская армия «стала чувствовать себя не так уверенно», как прежде. «Большое наступление», которое обещали украинские политики, возможно только в их мечтах, подчеркнул он.

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