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Вооруженные силы Украины сосредоточили большую группировку на Запорожском направлении и готовятся к контрнаступлению. Об этом в среду, 25 января, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожья Евгений Балицкий.

— Мы ситуацию понимаем и готовимся к встрече незваных гостей. Под Запорожьем стоит очень большая группировка, по разным подсчетам, это до 40 тысяч голов, — заявил он.

По его словам, подразделения российской армии достаточно сильны, чтобы продолжать наступление, однако торопиться ВС РФ не будут, передает телеканал «Россия 24».

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российская армия на Пологовском участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области продвинулась в сторону города Гуляйполе.

Украинские военные размещают западное вооружение на территориях атомных электростанций (АЭС), об этом в понедельник, 23 января, заявил директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Зачем Украина складирует оружие и почему для этих целей выбрали территорию станции, в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил политолог Сергей Марков.