Фото: Минобороны РФ

Российская армия на пологовском участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области продвинулась в сторону города Гуляйполе. Об этом в среду, 25 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

— На пологовском участке запорожского фронта наши ребята продвинулись в направлении Гуляйполя, выдавили боевиков Зеленского и взяли под контроль несколько опорных пунктов на рубеже Малиновка — Червоное и Малиновка — Чаривное, — рассказал он.

До этого ВС РФ пресекли попытку подразделений украинской армии форсировать Днепр в районе Новой Каховки. В частности, были ликвидированы шесть боевых машин пехоты, три катера и до 100 военнослужащих ВСУ.

Также Минобороны России поделилось кадрами боевого применения высокоточных боеприпасов в зоне проведения специальной военной операции. На опубликованном видео показано уничтожение опорного пункта и бронетехники ВСУ, находившихся на большом удалении.