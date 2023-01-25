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Рогов сообщил о продвижении армии РФ на пологовском участке в направлении Гуляйполя

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Рогов сообщил о продвижении армии РФ на пологовском участке в направлении Гуляйполя
Фото: Минобороны РФ

Российская армия на пологовском участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области продвинулась в сторону города Гуляйполе. Об этом в среду, 25 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

— На пологовском участке запорожского фронта наши ребята продвинулись в направлении Гуляйполя, выдавили боевиков Зеленского и взяли под контроль несколько опорных пунктов на рубеже Малиновка — Червоное и Малиновка — Чаривное, — рассказал он.

До этого ВС РФ пресекли попытку подразделений украинской армии форсировать Днепр в районе Новой Каховки. В частности, были ликвидированы шесть боевых машин пехоты, три катера и до 100 военнослужащих ВСУ.

Также Минобороны России поделилось кадрами боевого применения высокоточных боеприпасов в зоне проведения специальной военной операции. На опубликованном видео показано уничтожение опорного пункта и бронетехники ВСУ, находившихся на большом удалении.

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