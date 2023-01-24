Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Российская армия пресекла попытку украинских войск форсировать Днепр

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российская армия пресекла попытку украинских войск форсировать Днепр
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России пресекли попытку подразделений украинской армии форсировать Днепр в районе Новой Каховки. Об этом во вторник, 24 января, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

— С утра в районе Корсунка, Днепряны была попытка форсирования. Попытка сорвалась. На противоположном берегу было обнаружено скопление БМП и живой силы. По ним нанесли огневое поражение, — сказал он.

В частности, были ликвидированы шесть боевых машин пехоты (БМП), три катера и до 100 военнослужащих ВСУ, сообщает РИА Новости.

До этого Министерство обороны России опубликовало видеоролик, где показана работа российского танка под прикрытием боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» во время уничтожения атакующей группы пехоты ВСУ. На кадрах видно, как российские военные сумели обойти противника с фланга и открыли огонь по бронетехнике. После ликвидации танка украинские военнослужащие скрылись с места.

Накануне российская армия освободила населенный пункт Краснополье в Донецкой народной республике (ДНР). В ходе боев армия РФ ликвидировала свыше 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Украина Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте