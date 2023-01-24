Российская армия пресекла попытку украинских войск форсировать Днепр

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России пресекли попытку подразделений украинской армии форсировать Днепр в районе Новой Каховки. Об этом во вторник, 24 января, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

— С утра в районе Корсунка, Днепряны была попытка форсирования. Попытка сорвалась. На противоположном берегу было обнаружено скопление БМП и живой силы. По ним нанесли огневое поражение, — сказал он.

В частности, были ликвидированы шесть боевых машин пехоты (БМП), три катера и до 100 военнослужащих ВСУ, сообщает РИА Новости.

До этого Министерство обороны России опубликовало видеоролик, где показана работа российского танка под прикрытием боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» во время уничтожения атакующей группы пехоты ВСУ. На кадрах видно, как российские военные сумели обойти противника с фланга и открыли огонь по бронетехнике. После ликвидации танка украинские военнослужащие скрылись с места.

Накануне российская армия освободила населенный пункт Краснополье в Донецкой народной республике (ДНР). В ходе боев армия РФ ликвидировала свыше 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30.