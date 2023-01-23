Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Краснополье в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российская армия освободила населенный пункт Краснополье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в Минобороны.

— На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Краснополье Донецкой народной республики, — говорится в сообщении.

В ходе боев армия РФ ликвидировала свыше 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

До этого в штабе теробороны ДНР заявили об освобождении Краснопольевки и Двуречья.

Исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются практически на всех участках линии соприкосновения в ДНР. Важные высоты вокруг Клещеевки на юге от Артемовска почти полностью заняты силами РФ.