Пушилин рассказал о продвижении армии России на всех участках линии соприкосновения в ДНР

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Российские войска продвигаются практически на всех участках линии соприкосновения в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в понедельник, 23 января, сообщил исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин.

— (Российские силы) продвигаются практически на всех направлениях фронта, — сказал он.

Важные высоты вокруг Клещеевки на юге от Артемовска почти полностью заняты силами РФ, подытожил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Российские военнослужащие 23 января завершили освобождение населенных пунктов Краснопольевка и Двуречье. Об освобождении Двуречья до этого сообщал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, потери ВСУ среди личного состава составили до 50 бойцов убитыми и ранеными.

Помимо этого, Пушилин заявил, что на текущий момент ситуация в Артемовске близка к оперативному окружению, к которому стремятся бойцы ЧВК «Вагнер». По его словам, основные столкновения военных сейчас проходят в районе мясокомбината. Там подразделения «Вагнера» продвигаются круглые сутки.