Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами

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На текущий момент ситуация в Артемовске близка к оперативному окружению, к которому стремятся бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом в пятницу, 20 января, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— По Артемовску можем говорить, что ситуация если не близка к завершению, то она близка к тому оперативному окружению, к которому сейчас стремятся подразделения «Вагнера», которые там находятся, — сказал он.

По словам врио главы ДНР, основные столкновения военных сейчас проходят в районе мясокомбината. Там подразделения «Вагнера» продвигаются круглые сутки, передает РИА Новости.

По словам, экс-заместителя командующего силами спецопераций ВСУ генерала Сергея Кривоноса, если Киев потеряет контроль над Соледаром и Артемовском, это создаст условия для окружения группировки украинских войск в Донбассе. Также, если российские войска усилят наступление на Харьковском направлении, это поможет им полностью окружить ВСУ.

20 января издание Der Spiegel сообщило, что Федеральная разведывательная служба Германии представила депутатам Бундестага доклад о ситуации на Украине. В документе специалисты приводят сведения о крупных потерях украинской армии в районе Артемовска.