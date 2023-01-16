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Украинский генерал: Потеря Артемовска может создать условия для окружения ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинский генерал: Потеря Артемовска может создать условия для окружения ВСУ
Фото: president.gov.ua

Если Киев потеряет контроль над Соледаром и Артемовском, это создаст условия для окружения группировки украинских войск в Донбассе. Такое мнение высказал в понедельник, 16 января, бывший заместитель командующего силами специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос.

— Это возможный плацдарм для дальнейшего развития наступления русских на Славянском и Запорожском направлениях. Это может создавать определенные предусловия, — заявил он.

Кроме того, если российские войска усилят наступление на Харьковском направлении, это поможет им полностью окружить ВСУ на востоке Украины, передает слова Кривоноса РИА Новости.

В районе Соледара много наемников, в том числе из Соединенных Штатов, но как пушечное мясо они используют мобилизованных украинцев. Об этом заявил украинский пленный.

В Вооруженных силах Украины признали, что оставили Соледар в Донецкой народной республике. Украинский командир заявил, что теперь фронт находится за пределами Соледара.

На текущий момент Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери, этому способствует командование войск, которое отправляет солдат «на убой». Об этом 10 января заявил пленный украинский военнослужащий.

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