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Командир ВСУ признал, что украинские военные оставили Соледар

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Командир ВСУ признал, что украинские военные оставили Соледар
Фото: depositphotos

В Вооруженных силах Украины признали, что оставили Соледар в Донецкой народной республике.

— Командир с позывным «Мадьяр» сообщил, что россияне заняли промзону у рудника № 7 в Соледаре, которую ранее удерживали ВСУ, — сказано в статье украинского издания «Страна.ua».

В итоге украинский командир заявил, что теперь фронт находится за пределами Соледара.

При этом украинский президент Владимир Зеленский до сих пор отрицает, что город перешел под контроль ВС России, говоря о якобы продолжении боев, передает РИА Новости.

При зачистке Соледара российские военные находят пытающихся скрыться украинских солдат. Об этом 15 января сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай. По его словам, на данный момент еще сложно назвать точное количество украинских солдат, которые добровольно сдались в плен в Соледаре.

13 января Минобороны РФ поделилось подробностями взятия Соледара. Говоря о штурме районов города, занимаемых ВСУ, в ведомстве сообщили, что данная задача была успешно решена мужественными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».

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