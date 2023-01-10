Украинский военнопленный заявил о колоссальных потерях ВСУ в ходе спецоперации
Сюжет:Ситуация в Донбассе
На текущий момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери, этому способствует командование войск, которое отправляет солдат «на убой». Об этом во вторник, 10 января, заявил пленный украинский военнослужащий.
— Да, колоссальные, — сказал военный, отвечая на соответствующий вопрос о количестве потерь.
По его словам, крупные потери происходят из-за действий украинского командования. Они отправляют личный состав «на убой», не налаживая при этом систему эвакуации раненых. Помимо этого, после смерти солдата Киев не выплачивает компенсацию семье погибшего.
— Не нужно говорить, что Россия виновата и тому подобное. Нужно на самом деле разобраться, что у нас в стране делается. Вы сами вдумайтесь, почему такие деньги вот платят… А потому, что наше руководство заинтересовано в этом, — цитирует военнопленного РИА Новости.
До этого о потерях ВСУ заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. По его словам, никто в мире не решился бы пожертвовать собой и большим количеством жизней ради «победы над заклятым врагом», как это сделала Украина.