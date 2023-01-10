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Украинский военнопленный заявил о колоссальных потерях ВСУ в ходе спецоперации

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Украинский военнопленный заявил о колоссальных потерях ВСУ в ходе спецоперации
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На текущий момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери, этому способствует командование войск, которое отправляет солдат «на убой». Об этом во вторник, 10 января, заявил пленный украинский военнослужащий.

— Да, колоссальные, — сказал военный, отвечая на соответствующий вопрос о количестве потерь.

По его словам, крупные потери происходят из-за действий украинского командования. Они отправляют личный состав «на убой», не налаживая при этом систему эвакуации раненых. Помимо этого, после смерти солдата Киев не выплачивает компенсацию семье погибшего.

— Не нужно говорить, что Россия виновата и тому подобное. Нужно на самом деле разобраться, что у нас в стране делается. Вы сами вдумайтесь, почему такие деньги вот платят… А потому, что наше руководство заинтересовано в этом, — цитирует военнопленного РИА Новости.

До этого о потерях ВСУ заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. По его словам, никто в мире не решился бы пожертвовать собой и большим количеством жизней ради «победы над заклятым врагом», как это сделала Украина.

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