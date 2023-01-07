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«Цифры огромны»: посол Украины заявил о людских потерях «направо и налево»

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Цифры огромны»: посол Украины заявил о людских потерях «направо и налево»
Фото: president.gov.ua

Потери украинской армии огромны и непостижимы. Об этом заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в субботу, 7 января.

— Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из пропавших — военные или гражданские, но вы можете себе представить, что цифры огромны, неудобоваримы, — отметил он.

Никто в мире не решился бы пожертвовать собой и большим количеством жизней ради «победы над заклятым врагом», как Украина, сказал Пристайко в интервью Newsweek.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2023 год станет решающим в конфликте с Россией.

До этого советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что украинская армия несет серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в ДНР.

США и страны НАТО сообщили о намерении передать в качестве военной помощи Украине новую технику. Какое оружие планируют поставить ВСУ, насколько оно опасно и чем ответит Россия, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

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