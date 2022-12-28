Зеленский назвал наступающий год решающим в конфликте с Россией

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Наступающий 2023 год станет решающим в конфликте с Россией. Об этом заявил в среду, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский.

— Продолжаем готовить силы обороны и безопасности до следующего года. Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски есть зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности, — отметил он.

По словам Зеленского, на данный момент для украинской армии напряжена обстановка в районах Артемовска и Кременной, передает РИА Новости.

Накануне офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о переброске штурмовых групп ВСУ в район Кременной из-за потерь. По его словам, во время попытки прорыва российской линии обороны ВСУ понесли потери, из-за чего им пришлось вернуться на прежние позиции для перегруппировки и восполнения войск.

До этого стало известно, что в районе города Артемовска идут самые напряженные бои, власти Украины осознают, что его придется оставить. Командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов отметил, что подразделения ВСУ уже сдают некоторые населенные пункты в данном районе, «которыми хвастались ранее».