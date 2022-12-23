«Пытаются подготовить хозяев»: в ЛНР заявили о скорой сдаче ВСУ города Артемовска

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В районе города Артемовска идут самые напряженные бои, власти Украины осознают, что его придется оставить. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

— При любом раскладе они готовятся к тому, что этот населенный пункт у них заберут, и они пытаются заранее подготовить своих западных хозяев и население Украины, — сказал военный в эфире телеканала «Россия 1».

Он также отметил, что подразделения ВСУ уже сдают некоторые населенные пункты в данном районе, «которыми хвастались ранее». Общий настрой у высшего военного руководства противника «не очень радужный», а ВСУ «стоят на грани полного краха», резюмировал Алаудинов.

До этого офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ занимается переброской инженерных подразделений на Краснолиманское направление. По его словам, украинская армия усиливается бронированной инженерной техникой и самоходными установками.

23 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинская армия несет большие потери, пока чеченские солдаты спецподразделения «Ахмат» продолжают зачистку Соледара. Политик уточнил, что солдаты регулярно сталкиваются с сопротивлением противника, однако всякий раз они выходят из противостояний победителями.