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Украинские военные перебрасывают штурмовые группы в район Кременной в ЛНР для восполнения потерь. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

— В районе населенного пункта Кременная отмечена переброска штурмовых групп, состоящих из подготовленных за рубежом украинцев и иностранных наемников, — отметил он.

По словам Марочко, во время попытки прорыва российской линии обороны ВСУ понесли потери, из-за чего им пришлось вернуться на прежние позиции для перегруппировки и восполнения войск. После этого украинская армия планирует снова начать наступление на данной территории, передает РИА Новости.

Недавно российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе города Артемовск в Донецкой народной республике. Также под городом Северск в ДНР были поражены две реактивные системы залпового огня «Ураган». А в районе населенного пункта Макеевка, расположенного в Луганской народной республике, были уничтожены две установки РСЗО «Град».