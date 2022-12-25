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Минобороны: Российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников у Артемовска

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников у Артемовска
Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе города Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России в воскресенье, 25 декабря.

— В районе города Артемовск Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников, — говорится в сообщении.

Кроме того, под городом Северск в ДНР были поражены две реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». А в районе населенного пункта Макеевка, расположенного в Луганской народной республике (ЛНР), были уничтожены две установки РСЗО «Град», передает Telegram-канале «Минобороны России».

На стороне Вооруженных сил Украины воюют тысячи наемников из более чем десяти стран мира. Часто они являются гражданами государств — членов НАТО. Между тем военный блок всячески отрицает свое присутствие на территории Украины. О роли натовских наемников в украинском конфликте «ВМ» рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.

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