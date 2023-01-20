Spiegel: Разведка Германии доложила о крупных потерях ВСУ под Артемовском

Фото: president.gov.ua

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) представила депутатам Бундестага доклад о ситуации на Украине , в котором говорится о крупных потерях украинской армии в районе Артемовска. Об этом в пятницу, 20 января, сообщило издание Der Spiegel.

— То, что смогли сообщить спецслужбы, вызывает тревогу: на фронте под Бахмутом (Артемовском. — прим. «ВМ») украинцы сейчас несут огромные потери, на брифинге BND прозвучали трехзначные числа погибающих за сутки, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что согласно анализу экспертов, падение Артемовска может оказать негативное влияние по всей линии обороны украинской стороны.

До этого пленный украинский мобилизованный, который принимал участие в боях в Артемовске, рассказал о гибели целой роты своих сослуживцев. Он заявил, что командование Украины и иностранные наемники относились к мобилизованным украинцам как к пушечному мясу.

По словам, экс-заместителя командующего силами специальных операций ВСУ генерала Сергея Кривоноса, если Киев потеряет контроль над Соледаром и Артемовском, это создаст условия для окружения группировки украинских войск в Донбассе.