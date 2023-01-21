Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Двуречье в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ЮВО освободили населенный пункт Двуречье в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в субботу, 21 января.

— На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье ДНР, — сказал он.

Потери ВСУ среди личного состава составляют до 50 бойцов убитыми и ранеными. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили две бронемашины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30, передает Telegram-канал Минобороны.

Помимо этого, за минувшие сутки подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении. В районе села Водяное в ДНР уничтожен украинский склад боеприпасов, а в районе Малиновки — американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.

До этого стало известно, что армия России заняла выгодные рубежи в процессе наступления на Южно-Донецком направлении. Помимо этого, сообщалось, что истребительная авиация РФ сбила в воздухе над ДНР украинский военный самолет Су-25.