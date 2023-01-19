Российские летчики сбили украинский Су-25 в районе поселка Полтавка в ДНР

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Истребительная авиация России сбила в воздухе над Донецкой народной республикой (ДНР) украинский военный самолет Су-25. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в российском Минобороны.

Уточняется, что самолет был сбит в районе поселка Полтавка в ДНР.

— Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Донецкой народной республики сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины, — говорится в сообщении МО России.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что система противовоздушной обороны является слабым местом армии страны. При этом он отметил, что украинская система ПВО не хуже, чем в некоторых других государствах. Он добавил, что Киев рассчитывает на помощь Запада в данном вопросе.

18 января силами добровольцев штурмовых отрядов при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа был освобожден населенный пункт Соль в ДНР. Также российской армии удалось ликвидировать склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS и «Град» в районе Краматорска.