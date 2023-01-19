Зеленский назвал украинскую систему ПВО слабым местом ВСУ

Фото: president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что система противовоздушной обороны является слабым местом армии страны. Об этом он сказал в четверг, 19 января.

При этом он отметил, что украинская система ПВО не хуже, чем в некоторых других государствах.

— Системы противовоздушной обороны — это слабое место у нас, — сказал Зеленский.

Он добавил, что Киев рассчитывает на помощь Запада в данном вопросе, передает ТАСС.

Укрепление позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье свидетельствует о том, что украинская армия «стала чувствовать себя не так уверенно», как прежде. «Большое наступление», которое обещали украинские политики, возможно только в их мечтах. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» озвучил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Что касается планов российской армии на Запорожском направлении, то рано или поздно вся область будет освобождена. О сроках, когда это произойдет, знают только в Генштабе России, подчеркивает Подберезкин.