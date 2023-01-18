Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Соль в ДНР

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Населенный пункт Соль в ДНР освободили силами добровольцев штурмовых отрядов при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа. Об этом сообщили в Минобороны России в среду, 18 января.

— На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль Донецкой народной республики, — говорится в сообщении.

Также российской армии удалось ликвидировать склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS и «Град» в районе Краматорска. В результате было уничтожено до 90 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б», передает Telegram-канал военного ведомства.

Накануне в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что российские военнослужащие завершили полное освобождение города Соледара.

«Вечерняя Москва» разбиралась, чем именно Соледар был важен Украине, что ждет ВСУ в районе этого города и куда теперь направятся российские войска.