Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Соль в ДНР

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Соль в ДНР
Фото: depositphotos

Населенный пункт Соль в ДНР освободили силами добровольцев штурмовых отрядов при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа. Об этом сообщили в Минобороны России в среду, 18 января.

— На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль Донецкой народной республики, — говорится в сообщении.

Также российской армии удалось ликвидировать склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS и «Град» в районе Краматорска. В результате было уничтожено до 90 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б», передает Telegram-канал военного ведомства.

Накануне в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что российские военнослужащие завершили полное освобождение города Соледара.

«Вечерняя Москва» разбиралась, чем именно Соледар был важен Украине, что ждет ВСУ в районе этого города и куда теперь направятся российские войска.

Спецоперации Россия ДНР Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Костлявая рука снарядного голода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Александр Лосото
Александр Лосото

Как просто стать хирургом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Послушайте, дайте учителю слово

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Все мнения
О проекте