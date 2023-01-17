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Штаб теробороны ДНР сообщил о полном освобождении Соледара

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Штаб теробороны ДНР сообщил о полном освобождении Соледара
Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие полностью освободили город Соледар. Об этом сообщили в пресс-службе штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) во вторник, 17 января.

— По состоянию на 17 января 2023 года на территории Донецкой народной республики российские войска освободили Соледар, — говорится в сообщении.

Операция Вооруженных Сил России по освобождению Соледара проходила с 11 по 12 января. Как заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин, в процессе столкновений союзные силы уничтожили порядка пяти бригад ВСУ. Однако потери украинской стороны могут быть больше, так как еще не учтены иностранные наемники.

Позже в Вооруженных силах Украины признали, что оставили Соледар в Донецкой народной республике. По словам командира позывным Мадьяр, теперь линия боевого соприкосновения находится за пределами населенного пункта.

«Вечерняя Москва» разбиралась, чем именно Соледар был важен Украине, что ждет ВСУ в районе этого города и куда теперь направятся российские войска. Так, военный эксперт Владимир Гундаров отметил, что потеря контроля над городом может лишить украинскую армию снабжения.

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