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Минобороны: Российские военные заняли выгодные рубежи на Южно-Донецком направлении

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Российские военные заняли выгодные рубежи на Южно-Донецком направлении
Фото: depositphotos

Российские вооруженные силы заняли выгодные рубежи в процессе наступления на Южно-Донецком направлении. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в пресс-службе минобороны России.

За последние 24 часа армия РФ ликвидировала там свыше 30 военных из состава вооруженных сил Украины (ВСУ) и две бронемашины.

— На Южно-Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи, — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также стало известно, что истребительная авиация России сбила в воздухе над Донецкой народной республикой (ДНР) украинский военный самолет Су-25.

Укрепление позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье свидетельствует о том, что украинская армия «стала чувствовать себя не так уверенно», как прежде. «Большое наступление», которое обещали украинские политики, возможно только в их мечтах. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» озвучил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Украина Спецоперации Армия Минобороны
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