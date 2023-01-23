В штабе теробороны ДНР заявили об освобождении Краснопольевки и Двуречья

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие завершили освобождение населенных пунктов Краснопольевка и Двуречье. Об этом сообщили в пресс-службе штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в понедельник, 23 января.

— По состоянию на 23 января 2023 года на территории Донецкой народной республики ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку, — говорится в сообщении.

Об освобождении Двуречья до этого сообщал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, потери ВСУ среди личного состава составили до 50 бойцов убитыми и ранеными.

Помимо этого, 20 января Вооруженные Силы Российской Федерации освободили Клещеевку под Артемовском. По словам основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, вокруг населенного пункта продолжались ожесточенные бои.

До этого сообщалось, что армия России заняла выгодные рубежи в процессе наступления на Южно-Донецком направлении. Кроме того, российские Вооруженные Силы ликвидировали там свыше 30 военных из состава Вооруженных сил Украины и две бронемашины.