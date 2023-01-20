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Российская армия освободила Клещеевку под Артемовском

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Российская армия освободила Клещеевку под Артемовском
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные Силы Российской Федерации освободили Клещеевку под Артемовском. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в штабе Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее о взятии Клещеевки под контроль заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин. Он также рассказал, что вокруг населенного пункта продолжаются ожесточенные бои, так как украинские Вооруженные силы (ВСУ) не намерены сдаваться.

19 января российская армия взяла под оперативный контроль четыре поселка рядом с городом Орехов в Запорожской области. Как рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации области Владимир Рогов, эти результаты являются «локальным успехом».

До этого сообщалось, что армия России заняла выгодные рубежи в процессе наступления на Южно-Донецком направлении. Кроме того, российские Вооруженные Силы ликвидировали там свыше 30 военных из состава Вооруженных сил Украины и две бронемашины.

17 января стало известно, что российские военные полностью освободили город Соледар.

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