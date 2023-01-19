Силы РФ взяли под оперативный контроль четыре поселка у города Орехов в Запорожье

Фото: Минобороны РФ

Российские Вооруженные Силы взяли под оперативный контроль четыре поселка рядом с городом Орехов в Запорожской области. Об этом в четверг, 19 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации области Владимир Рогов.

По его словам, эти результаты являются «локальным успехом».

— Четыре населенных пункта взяты под оперативный контроль в ближайшем пригороде к Орехову. Это локальный успех, — приводит его слова ТАСС.

19 января поступила информация, что российские войска переходят в наступление на территории Запорожской области в районе города Орехов. Солдатам удалось сдвинуть линию фронта.

До этого сообщалось, что армия России заняла выгодные рубежи в процессе наступления на Южно-Донецком направлении. За последние 24 часа ВС РФ ликвидировали там свыше 30 военных из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и две бронемашины.

Также сообщалось, что истребительная авиация России сбила в воздухе над Донецкой народной республикой (ДНР) украинский военный самолет Су-25.