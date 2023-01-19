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Российские войска переходят в наступление на территории Запорожской области в районе города Орехов. Об этом в четверг, 19 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации области Владимир Рогов.

— Наши войска удерживают занятые позиции. Территория Запорожской области, освобожденная от украинских боевиков, постепенно увеличивается, — заявил он.

На данный момент, уточнил Рогов, Орехов контролирует украинская армия. Однако российским солдатам удалось слегка сдвинуть линию фронта, вынуждая украинцев отступать, передает РИА Новости.

Укрепление позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье свидетельствует о том, что украинская армия «стала чувствовать себя не так уверенно», как прежде. «Большое наступление», которое обещали украинские политики, возможно только в их мечтах. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» озвучил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Группа украинских диверсантов была уничтожена российскими военными около села Лиман Первый в Харьковской области. Об этом 17 января сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.