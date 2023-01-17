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Минобороны сообщило об уничтожении украинских диверсантов в Харьковской области

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило об уничтожении украинских диверсантов в Харьковской области
Фото: depositphotos

Группа украинских диверсантов была уничтожена российскими военными возле села Лиман Первый в Харьковской области. Об этом во вторник, 17 января, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, — сказал он.

Генерал-лейтенант добавил, что всего российским солдатам за этот период удалось уничтожить более 50 бойцов ВСУ. Кроме того, еще две украинские диверсионно-разведовательные группы были уничтожены на территории ДНР, передает слова Конашенкова Telegram-канал «Минобороны России».

Недавно российская армия задействовала новейший танк Т-90М во время спецоперации на Херсонском направлении. Командир танка Руслан рассказал, что за несколько месяцев применения Т-90М «Прорыв» зарекомендовал себя как надежная и очень удобная машина.

В декабре 2022 года на российско-украинской границе в Брянской области была уничтожена ДРГ ВСУ. Как уточняется, у диверсантов при себе имелось оружие иностранного производства, в том числе германские пистолеты-пулеметы SIG Sauer и патроны к ним.

Украина Игорь Конашенков Россия Донбасс Минобороны
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