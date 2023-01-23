Нарышкин заявил, что Киев складирует предоставляемые Западом вооружения на территории АЭС

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Вооруженные силы Украины размещают западные вооружения на территориях атомных электростанций. Об этом в понедельник, 23 января, заявил директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

— Поступают достоверные данные о том, что украинские вооруженные силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на территориях атомных электростанций, — отметил он.

В частности, солдаты ВСУ оставляют там ракеты к комплексам HIMARS и зарубежным системам противовоздушной обороны (ПВО), а также артиллерийские боеприпасы большого калибра, цитирует Нарышкина сайт пресс-службы СВР.

17 января глава СВР заявил, что Украина не сможет «вернуть» полуостров Крым. Таким образом Нарышкин прокомментировал заявления властей Украины, согласно которым они планируют работать над «возвращением Крыма».

В ноябре 2022 года председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины. Согласно имеющимся данным, Киев готовил взрыв с весны. На территории АЭС нашли схрон со взрывчаткой, оставленный украинскими военными еще в феврале — марте.