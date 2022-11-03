Рогов сообщил о предотвращении теракта на ЗАЭС, который Украина готовила с весны

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На Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он уточнил, что, согласно имеющимся данным, Киев готовил взрыв с весны. На территории АЭС нашли схрон со взрывчаткой, оставленный украинскими военными еще в феврале-марте.

— На Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим Зеленского, — рассказал Рогов.

По его информации, подрыв должен был осуществить один из сотрудников АЭС, которого завербует СБУ.

— Целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым, оставив жителей города зимой без тепла, — отметил собеседник РИА Новости.

Российские войска недавно отразили очередную попытку ВСУ прорваться к Запорожской АЭС. Существуют разные версии, почему Украина так рьяно пытается взять эту электростанцию под контроль.

«Вечерняя Москва» разбиралась, в чем могут быть причины, связано ли это с политической ситуацией в Соединенных Штатах и может ли ЗАЭС иметь какое-то отношение к созданию ядерного оружия.