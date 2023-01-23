Зачем Украина складирует западное вооружение на территории АЭС и может ли это привести к катастрофе

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Украинские военные размещают западное вооружение на территориях атомных электростанций (АЭС), об этом в понедельник, 23 января, заявил директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. В частности, солдаты ВСУ оставляют там ракеты к комплексам HIMARS, зарубежные системы противовоздушной обороны (ПВО), а также артиллерийские боеприпасы большого калибра. Зачем Киев складирует оружие и почему для этих целей выбрали территорию АЭС, в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил политолог Сергей Марков.

По его мнению, Украина размещает на территории АЭС оружие, которое ей доставляют западные страны, чтобы сохранить эти боеприпасы. Киевские власти не хотят таким образом устроить катастрофу, они знают, что армия РФ не наносит удары по атомным объектам. Именно поэтому были выбраны данные территории.

— В Киеве знают, что Россия не целится в социальные объекты и атомные электростанции, поэтому именно там и устанавливает новое оружие, которое ей любезно предоставляют США и европейские державы, — пояснил Марков. — Более того, по имеющимся данным, украинцы свое основное оружие, которым ведут боевые действия, складируют в жилых районах.

Политолог напомнил, что российская армия при нанесении ударов «огибает» жилые кварталы, чтобы не причинить вред гражданскому населению.

При этом большую роль играет то, какое именно оружие украинская сторона устанавливает вблизи атомных электростанций, считает Марков.

— Например, если это ракеты и они начнут ими метать в сторону ВС России, то у нас не останется иного выбора, кроме как нанести ответный удар. Вот в таком случае катастрофы не избежать. Но вряд ли Киев пойдет на такой риск. И вряд ли все это спровоцирует начало ядерного противостояния, — отметил специалист.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что ядерную безопасность сегодня гарантируют многочисленные издания, которые постоянно поднимают эту тему.

— Чем больше мы говорим о ядерной угрозе, чем больше в прессе поднимается эта тема — как отечественной, так и западной, тем меньше вероятность того, что эти опасения реализуются. Мир не готов к такому перевороту, тем более никому это не нужно: ни России, ни США, ни Украине, — заключил политолог.