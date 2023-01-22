«Пушечное мясо»: зачем Киев стягивает западную бронетехнику на Сватовское направление

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Киев стягивает западную бронетехнику из Харьковской области на Сватовское направление, чтобы не пропустить российские войска к Краматорску. Об этом «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Собеседник «ВМ» пояснил, что Украина и США осознают, что взятие Россией Соледара, Артемовска и Северска откроет дорогу нашим войскам на Краматорск. Он является последним крупным городом в Донецкой народной республике (ДНР), который находится под властью ВСУ.

— Попытка Киева стянуть западную бронетехнику их Харьковской области на Сватовское направление — это попытка не пропустить российскую армию в Краматорск, — считает Литовкин.

По его мнению, Украина понимает, что взятие Краматорска нашими войсками будет означать полное освобождение Россией ДНР.

Эксперт заверил, что в ближайшие месяцы Россия освободит Артемовск и Краматорск:

— Важно понимать, что мы не будем просто смотреть на попытку Киева стянуть западную бронетехнику из Харьковской области на Сватовское направление. Безусловно, Россия принимает контрмеры. Я думаю, что в скором времени мы возьмем Артемовск, освободим Сватово и Краматорск. В ближайшие месяцы Донецкая народная республика будет полностью освобождена, — сказал Литовкин.

Между тем зарубежные СМИ сообщают, что США порекомендовали Киеву вывести силы из Артемовска. Однако, по словам Литовкина, это совсем не означает, что они последуют данному совету.

— На данный момент ВСУ не ушли из Артемовска. То, что США дали совет выйти из города, не значит, что Украина будет это делать. Мы не знаем, кто именно дал эту рекомендацию. Советы Украине раздаются от самых разных американских политиков и военных. Однако президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчиняются только министру обороны США (Ллойду Остину — прим. «ВМ») и президенту Джо Байдену. Как они скажут, так Украина и поступит, — подчеркнул специалист.

Военный эксперт отметил, что в Артемовске продолжаются ожесточенные бои и пока ВСУ не намерены покидать город.

— Задача Соединенных Штатов, которую они преследуют в войне против России на Украине, — растягивать военную операцию как можно дольше. Они хотят истощить наши экономические, финансовые и политические резервы. США не жалеют украинских военных. Они для них — пушечное мясо. Именно поэтому я не уверен, что такие команды дают США Зеленскому. А советы могут быть какие угодно, — заключил Литовкин.

22 января стало известно, что российская армия сосредоточила проведение наступательных действий в районе населенных пунктов Орехов и Гуляйполе Запорожской области. Как отметил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов, инициатива ведения боя находится в руках армии России.