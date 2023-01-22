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Рогов заявил о наступлении российской армии по двум направлениями в Запорожской области

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Рогов заявил о наступлении российской армии по двум направлениями в Запорожской области
Фото: Минобороны РФ

Российская армия сосредоточила проведение наступательных действий в районе населенных пунктов Орехов и Гуляйполе Запорожской области. Об этом в воскресенье, 22 января, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Фронт подвижен, особенно в двух направлениях — это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск, — сказал он.

Рогов добавил, что на текущий момент в районе Орехова и Гуляйполя проходят активные боестолкновения. По его словам, инициатива ведения боя находится в руках армии России, передает РИА Новости.

Накануне Владимир Рогов заявил, что украинские власти в срочном порядке приняли решение перебросить резервы на запорожский участок зоны СВО. По его словам, ВСУ направились тем самым ближе к линии боевого соприкосновения.

В этот же день член совета администрации сообщил, что российская армия взломала первую оборонительную линию ВСУ на отдельных участках в Запорожской области. Рогов подчеркнул, что на определенных участках ведутся разведывательные бои.

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