Фото: Минобороны РФ

Российская армия сосредоточила проведение наступательных действий в районе населенных пунктов Орехов и Гуляйполе Запорожской области. Об этом в воскресенье, 22 января, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Фронт подвижен, особенно в двух направлениях — это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск, — сказал он.

Рогов добавил, что на текущий момент в районе Орехова и Гуляйполя проходят активные боестолкновения. По его словам, инициатива ведения боя находится в руках армии России, передает РИА Новости.

Накануне Владимир Рогов заявил, что украинские власти в срочном порядке приняли решение перебросить резервы на запорожский участок зоны СВО. По его словам, ВСУ направились тем самым ближе к линии боевого соприкосновения.

В этот же день член совета администрации сообщил, что российская армия взломала первую оборонительную линию ВСУ на отдельных участках в Запорожской области. Рогов подчеркнул, что на определенных участках ведутся разведывательные бои.