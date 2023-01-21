Рогов сообщил о срочной переброске украинских войск в Запорожскую область

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Украинские власти в срочном порядке приняли решение перебросить резервы на запорожский участок фронта. Об этом в субботу, 21 января, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

— Сейчас в срочном порядке идет переброска резервов с Запорожско-Криворожского направления, имеется в виду с Днепропетровской области, из-под Кривого Рога и так далее, именно в Запорожскую область, — отметил он.

По его словам, ВСУ направились тем самым ближе к линии боевого соприкосновения. До этого армия России взяла под полный огневой контроль трассу Каменское — Орехов, по которой происходит основное снабжение украинских войск, подытожил Рогов.

Также стало известно, что российская армия взломала первую оборонительную линию ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области. По словам Рогова, на определенных участках ведутся разведывательные бои, на других — более глубинные наступления, сопровождающиеся зачисткой ряда населенных пунктов.