Фото: Минобороны РФ

Российская армия взломала первую оборонительную линию ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области. Об этом в субботу, 21 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что на определенных участках ведутся разведывательные бои, на других — более глубинные наступления, сопровождающиеся зачисткой ряда населенных пунктов.

— По всей линии фронта наша армия владеет инициативой, — отметил Рогов.

По его словам, сейчас там идут активные боевые действия. Основная линия обороны украинской армии выстроена на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе, цитирует Рогова РИА Новости.

До этого он сообщил, что российская армия за сутки продвинулась на семь километров на Запорожском направлении. По его словам, в скором времени планируется освободить не менее семи населенных пунктов в регионе. Армия Украины в свою очередь «испытывает острый снарядный голод», в том числе нехватку боеприпасов натовского калибра 155 миллиметров.

Накануне Рогов сообщил, что в Запорожской области активизировались бои почти на всей линии фронта.