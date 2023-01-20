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Рогов: В Запорожской области активизировались бои почти на всей линии фронта

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Рогов: В Запорожской области активизировались бои почти на всей линии фронта
Фото: Минобороны РФ

В Запорожской области активизировались бои почти на всей линии фронта. Об этом в пятницу, 20 января, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации области Владимир Рогов.

— ВС РФ вели огонь по противнику из танков, минометного и артиллерийского огня в районах Времовка и Новополь в ДНР и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Нестерянка, Малые Щербаки и Каменское в Запорожской области, — отметил он.

Чиновник добавил, что российская армия перешла в локальное наступление в районе города Орехов. Также стало известно об освобождении четырех населенных пунктов от ВСУ в Запорожской области. Рогов в своем Telegram-канале добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубицы «Акация» в районе села Преображенка и Д-30 в районе Орехова.

До этого Минобороны сообщило об освобождении села Лобковое в Запорожской области. Кроме того, в районе Каменского удалось уничтожить ангар с оружием и военной техникой ВСУ. Также в районе Малой Токмачки ликвидирована американская радиолокационная станция.

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