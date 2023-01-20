Минобороны сообщило об освобождении села Лобковое в Запорожской области

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Населенный пункт Лобковое Запорожской области освобожден силами российских войск. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в Минобороны РФ.

— На Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области, — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе Каменского удалось уничтожить ангар с оружием и военной техникой ВСУ. Также в районе Малой Токмачки ликвидирована американская радиолокационная станция, передает Telegram-канал военного ведомства.

Накануне российская армия взяла под оперативный контроль четыре поселка рядом с городом Орехов в Запорожской области. Как рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации области Владимир Рогов, эти результаты являются «локальным успехом».

В этот же день основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка под Артемовском. Также он заверил, что Артемовск полностью будет взят.