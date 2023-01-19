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Пригожин заявил о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка под Артемовском

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пригожин заявил о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка под Артемовском
Фото: t.me/wagnernew

Населенный пункт Клещеевка под Артемовском в ДНР взят под контроль. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин в четверг, 19 января.

— Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Исключительно подразделениями ЧВК «Вагнер». Клещеевка освобождена, — отметил он.

При этом вокруг населенного пункта продолжают ожесточенные бои, так как ВСУ не намерены сдаваться. Также Пригожин заверил, что Артемовск полностью будет взят, передает пресс-служба принадлежащей Пригожину компании «Конкорд».

17 января стало известно, что российские военные полностью освободили город Соледар. В Вооруженных силах Украины признали, что оставили Соледар в Донецкой народной республике.

«Вечерняя Москва» разобралась, чем именно Соледар был важен Украине, что ждет ВСУ в районе этого города и куда теперь направятся российские войска. Так, военный эксперт Владимир Гундаров отметил, что потеря контроля над городом может лишить украинскую армию снабжения.

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