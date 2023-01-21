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Рогов сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области

Араз Салехов

Сюжет: 

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В мире
Рогов сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области
Фото: Минобороны РФ

Российская армия за сутки продвинулась на семь километров на запорожском направлении. Об этом в субботу, 21 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— За сутки наши войска продвинулись вперед на глубину около семи километров, — отметил он.

Чиновник подчеркнул, что в скором времени планируется освободить не менее семи населенных пунктов в регионе. Украинская армия в свою очередь «испытывает острый снарядный голод», в том числе нехватку боеприпасов натовского калибра 155 миллиметров, написал Рогов в своем Telegram-канале.

Накануне он сообщил, что в Запорожской области активизировались бои почти на всей линии фронта. По его словам, российская армия перешла в локальное наступление в районе города Орехов. Также стало известно об освобождении четырех населенных пунктов от ВСУ в Запорожской области.

Помимо этого, 20 января российской армии удалось освободить село Лобковое на запорожском направлении. Также в районе Каменского удалось уничтожить ангар с оружием и военной техникой ВСУ.

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