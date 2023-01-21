AFP: США порекомендовали Украине сдать Артемовск

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Соединенные Штаты порекомендовали Украине вывести свои войска из Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР), передает в пятницу, 20 января, агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По информации собеседника агентства, усиленное внимание Киева к удержанию этого населенного пункта мешает готовиться к ожидаемому весеннему наступлению. Он заметил, что в ситуации с Артемовском время играет на руку России, поскольку у нее больше артиллерийских ресурсов и военных.

Отвод сил будет сделан для того, чтобы пройти переоснащение и присоединиться к программам под руководством Вашингтона, которые направлены на формирование хорошо вооруженных сил, которые будут способны начать наступление на юге, говорится в публикации, которую приводит РИА Новости.

По словам американского чиновника, обучение украинских солдат также займет время, поэтому Киеву необходимо рассмотреть возможность «обмена» Артемовска на подготовку. Он считает, что у ВСУ может не хватить ресурсов, чтобы одновременно вести и городские бои, и готовиться к наступлению.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на текущий момент ситуация в Артемовске близка к оперативному окружению, к которому стремятся бойцы ЧВК «Вагнер».