Фото: Минобороны РФ

Диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки проникнуть в Запорожскую область под видом российских военнослужащих. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Владимир Рогов.

— Украинская сторона активизировала диверсионную деятельность на запорожском участке фронта. Диверсанты пытаются проникнуть вглубь территории, а также ведут разведку боем, — заявил Рогов.

Кроме того, он добавил, что украинское руководство намерено любым способом подорвать мирную жизнь в области. Несмотря на это, продолжил Рогов, диверсанты терпят неудачи, а все попытки проникновения «на территорию освобожденной части области пресекаются», передает РИА Новости.

В конце января Владимир Рогов рассказал, что командование 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ было уничтожено в Запорожской области.

До этого политик заявил, что российская армия на пологовском участке линии боевого соприкосновения в Запорожье продвинулась в сторону города Гуляйполе.