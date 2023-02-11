Рогов: Украинские диверсанты пытаются проникнуть в Запорожье под видом российских военных
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки проникнуть в Запорожскую область под видом российских военнослужащих. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Владимир Рогов.
— Украинская сторона активизировала диверсионную деятельность на запорожском участке фронта. Диверсанты пытаются проникнуть вглубь территории, а также ведут разведку боем, — заявил Рогов.
Кроме того, он добавил, что украинское руководство намерено любым способом подорвать мирную жизнь в области. Несмотря на это, продолжил Рогов, диверсанты терпят неудачи, а все попытки проникновения «на территорию освобожденной части области пресекаются», передает РИА Новости.
В конце января Владимир Рогов рассказал, что командование 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ было уничтожено в Запорожской области.
До этого политик заявил, что российская армия на пологовском участке линии боевого соприкосновения в Запорожье продвинулась в сторону города Гуляйполе.