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Зеленский признался, что Украина не может начать контрнаступление

Ирэна Колесова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский признался, что Украина не может начать контрнаступление
Фото: flickr/european_parliament

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что украинская армия пока не может перейти в контрнаступление на восточном направлении, поскольку ей не хватает вооружения. Об этом он заявил в интервью для японской газеты Yomiuri, выдержки из которого были опубликованы в субботу, 25 марта.

— Пока не можем начать [контрнаступление]. Без танков, артиллерии и HIMARS мы не можем отправить наших храбрых солдат на передовую, — отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что у украинской армии наблюдается серьезная нехватка боеприпасов. По его словам, сейчас в Киеве ждут очередных поставок от партнеров. Что касается возможности мирных переговоров Украины и России, Зеленский подчеркнул, что сейчас условий для этого нет.

Кроме того, Зеленский отметил, что скептически настроен в отношении мирного плана, предложенного Китаем. По его словам, Украина пока не получала от Пекина таких предложений, хотя он готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и уже сообщил об этом китайским властям.

Зеленский пожаловался на отсутствие важных достижений в поддержке киевского режима и на промедление в принятии необходимых для Украины решений. Он отметил, что затягиваются поставки Киеву дальнобойных ракет, передача ВСУ самолетов, введение новых антироссийских санкций и дальнейшие шаги по евроинтеграции Украины.

Украина Владимир Зеленский Донбасс
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