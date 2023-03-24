Зеленский пожаловался на отсутствие успехов по поддержке Киева и затягивание решений

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Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие достижений в поддержке киевского режима и промедления при принятии нужных стране решений.

— Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят, — сказал он в видеообращении в Telegram-канале, которое было адресовано европейским союзникам Киева.

Украинский лидер привел пять примеров. Он указал на промедления при поставках дальнобойных ракет, при принятии решения о передаче Вооруженным силам Украины современных самолетов, при введении новых санкций против РФ, при проведении «саммита формулы мира» и в вопросе евроинтеграции страны, передает РИА Новости.

Владимир Зеленский выступил на саммите Евросоюза в очень резкой форме, требуя немедленных поставок оружия. Об этом рассказала журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски со ссылкой на знакомых с ситуацией коллег. Она сообщила, что украинскому лидеру в ходе обсуждений на саммите предоставили слово, он участвовал в переговорах.