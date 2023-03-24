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Журналистка ван Денски рассказала о резком обращении Зеленского к саммиту ЕС

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Журналистка ван Денски рассказала о резком обращении Зеленского к саммиту ЕС
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Евросоюза в очень резкой форме, требуя немедленных поставок оружия. Об этом рассказала журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски со ссылкой на знакомых с ситуацией коллег.

Она сообщила, что украинскому лидеру в ходе обсуждений на саммите предоставили слово, он участвовал в переговорах. При этом журналисты, «близко знакомые с дипломатами», заявили, что глава Украины выступал в окружении военных, а его речь была очень эмоциональной. Зеленский сказал, что если военная помощь не поступит немедленно, то позже «будет просто некому» ее поставлять, передает РИА Новости.

— То есть он поставил вопрос ребром, он был очень резок, эмоционален, и поэтому его речь не была опубликована, — сообщила журналистка.

Позднее президент Украины опубликовал видео, посвященное саммиту Евросоюза, но там он запечатлен один в вагоне поезда.

— Скорее всего, этой речи и не появится, потому что он выражал свои мысли в очень резкой форме, так как считает, что все эти политические декларации ничего не стоят, если нет действий, — заявила ван Денски.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли назвал максималистскими цели президента Украины Владимира Зеленского, которые включают «возвращение» Крыма.

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