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Начальник Генштаба США Милли назвал цели Зеленского по борьбе с РФ максималистскими

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Начальник Генштаба США Милли назвал цели Зеленского по борьбе с РФ максималистскими
Фото: flickr/european_parliament

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли назвал максималистскими цели президента Украины Владимира Зеленского, которые включают «возвращение» Крыма.

Во время слушаний в Конгрессе его попросили оценить реализуемость планов украинских властей. Речь идет о намерении Киева захватить Донбасс и взять под контроль сухопутный коридор в Крым и сам полуостров.

— Эта максималистская цель, поставленная президентом Зеленским, чрезвычайно труднодостижима военным путем, — заявил Милли.

Он подчеркнул, что США не вступают в конфликт с РФ, а лишь помогают киевскому режиму бороться за территориальную целостность, сообщает РИА Новости.

Вооруженные силы Украины потеряют Артемовск, и это приведет к поражению страны и падению Владимира Зеленского. Такой прогноз дал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его мнению, битва за Артемовск — та, в ходе которой будет написана история. Украинский лидер столкнулся с неизбежностью поражения, считает офицер в отставке.

Украина Крым Спецоперации Владимир Зеленский США
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