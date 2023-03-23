Фото: flickr/european_parliament

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли назвал максималистскими цели президента Украины Владимира Зеленского, которые включают «возвращение» Крыма.

Во время слушаний в Конгрессе его попросили оценить реализуемость планов украинских властей. Речь идет о намерении Киева захватить Донбасс и взять под контроль сухопутный коридор в Крым и сам полуостров.

— Эта максималистская цель, поставленная президентом Зеленским, чрезвычайно труднодостижима военным путем, — заявил Милли.

Он подчеркнул, что США не вступают в конфликт с РФ, а лишь помогают киевскому режиму бороться за территориальную целостность, сообщает РИА Новости.

Вооруженные силы Украины потеряют Артемовск, и это приведет к поражению страны и падению Владимира Зеленского. Такой прогноз дал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его мнению, битва за Артемовск — та, в ходе которой будет написана история. Украинский лидер столкнулся с неизбежностью поражения, считает офицер в отставке.