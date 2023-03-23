«Они будут сломлены»: Риттер дал прогноз по срокам поражения Украины

Фото: Из личного архива Скотта Риттера

Вооруженные силы Украины потеряют Артемовск, и это приведет к поражению страны и падению президента Владимира Зеленского. Такой прогноз дал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем YouTube-канале.

По мнению эксперта, битва за Артемовск — та, в ходе которой будет написана история.

— Украинцы проигрывают, и в какой-то момент они будут сломлены. Начнется процесс распада. Если конфликт будет продолжаться в том же духе, Украина проиграет где-то летом или в начале осени, — заявил Риттер.

Зеленский столкнулся с неизбежностью поражения, считает офицер в отставке. Однако, отметил эксперт, если он согласится на предложенную китайскую инициативу по мирному урегулированию, то сможет спасти себя и остаться у власти, а Украина сохранит территориальную целостность и армию.

До этого Риттер спрогнозировал побег Зеленского из страны. Эксперт убежден, что президент Украины может погибнуть либо от удара российской армии, либо от рук солдат ВСУ из-за политической нестабильности в стране.