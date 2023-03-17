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Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует покинуть страну, чтобы избежать гибели от рук военнослужащих ВСУ. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем YouTube-канале.

— Он проигрывает. Если он останется на Украине, то погибнет либо от прямого удара российской армии, либо от рук офицера ВСУ в результате политической нестабильности в стране, — сказал Риттер.

Эксперт также сообщил, что на сегодняшний день у главы украинского государства еще есть возможность покинуть страну с семьей и прожить спокойную жизнь за границей при условии, если он сможет доказать в суде, что не совершил военных преступлений.

Недавно Риттер заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине киевский режим рискует утратить новые регионы, кроме тех, что уже вошли в состав России. «Вечерняя Москва» связалась с ним и выяснила, каким он видит развитие ситуации и варианты выхода из украинского конфликта.

Также бывший советник второго украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин призвал Зеленского покинуть пост главы государства, поскольку он не может обеспечить надлежащий контроль над ситуацией в стране.