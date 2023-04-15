Политолог Светов: На Украине возможен военный переворот по «вьетнамскому сценарию»

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На Украине складываются благоприятные условия для военного переворота. Однако это не единственный сценарий, при котором Владимира Зеленского могут заставить покинуть пост президента. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

По мнению эксперта, президента Украины могут сместить по сценарию, который реализовался в середине XX века во Вьетнаме.

— Еще когда начались разговоры о смене Зеленского на Залужного (главнокомандующий Вооруженными силами Украины — прим. «ВМ»), я предположил, что на Украине вполне возможно повторение вьетнамского сценария. В середине прошлого века там был президент Нго Динь Зьем, избранный при полной поддержке американцев. Но произошел переворот, и президента убили. После этого американцы усилили свое участие в войне.

Как отметил политолог, сместить Зеленского могут и сами американцы. Если выясняется, что марионеточное украинское правительство действует недостаточно эффективно, США убирают его лидера и заменяют на другого.

При этом, как отметил Светов, у Штатов есть запасные кандидаты на пост президента Украины:

— Тот же самый премьер-министр Денис Шмыгаль активно ездит то в США, то в Канаду. А Зеленский всегда ревниво относился к тому, чтобы кто-то выступал в роли, которую он сам себе приписывает. Безусловно, ему не нравится, что премьер делает какие-то заявления о контрнаступлении и прочих делах. Шмыгаль — вполне возможный кандидат, но, думаю, у американцев есть и другие варианты.

По мнению Светова, для России не имеет большого значения, какой политик придет на место Зеленского. Преемник последнего продолжит проводить антироссийскую политику и говорить о необходимости вступления в НАТО. Изменение ситуации возможно только в том случае, если к власти придет представитель сил, способных договариваться с Россией.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные хотят «повесить» Владимира Зеленского, поскольку считают, что он предал ВСУ.